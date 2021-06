Médico líder de rede que permitia funerais sem que fosse atestada a morte do doente fica em prisão domiciliária

João Moreno, o médico suspeito de ser líder de uma rede de cambão que permitia a realização de funerais sem que qualquer médico atestasse a morte do doente, vai ficar sujeito a prisão domiciliária e suspenso de funções.Ao que oapurou, os restantes elementos do esquema ficaram sujeitos a apresentações bissemanais e proibidos de contactos.Esta terça-feira, a PJ deteve nove pessoas e levou-as a tribunal para serem ouvidos em primeiro interrogatório pelo juiz de instrução criminal. Um dos nove detidos é Cristina Raposo, médica que trabalhava com João Moreno.São acusados dos crimes de recebimento indevido de vantagem, falsificação de documentos, corrupção e falsidade informática.