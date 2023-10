O médico radiologista acusado de violar duas mulheres, suas utentes, durante a realização de exames começou a ser julgado no Tribunal de Bragança, na segunda-feira, e negou ter cometido os crimes.



O julgamento decorreu à porta fechada, tendo sido ouvidos o arguido e as duas alegadas vítimas. Segundo o CM apurou, Telmo Moreno, de 70 anos, ex-governador Civil de Bragança e antigo deputado do PSD na Assembleia da República, “não confirmou grande parte dos factos”.









