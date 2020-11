Um médico anestesista tem de pagar mais de 19 mil euros a um serralheiro que foi atacado por dois cães de raça Serra da Estrela, propriedade do clínico, e que ferraram o trabalhador quando este consertava um portão automático, em fevereiro de 2018, em Matosinhos. A vítima esteve 249 dias de baixa.





A Relação do Porto considerou agora que o homem atacado pelos cães tinha o direito a recorrer aos hospitais privados para tratamentos e fixou a indemnização em função dessa opção - em mais do que o quádruplo do inicialmente determinado, que era de 3500 euros.