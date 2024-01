Médico recebia 80 euros por certidões de óbito

O interrogatório ao médico suspeito de passar dezenas de certidões de óbito, a troco de dinheiro, sem confirmar as causas da morte prossegue esta quinta-feira, depois de a diligência ter sido interrompida, na tarde de quarta-feira, no DIAP de Faro.O clínico venezuelano, de 65 anos, é suspeito de montar um esquema com uma agência funerária, com sede em Loulé, onde cobrava 80 euros por cada certidão de óbito passada à distância. Desta forma, acelerava a realização das cerimónias fúnebres e descartava a necessidade de os cadáveres serem autopsiados, medida obrigatória em casos onde a causa da morte seja duvidosa, violenta ou que haja suspeitas de crime.A PJ fez buscas na casa do suspeito, no consultório privado e num centro de saúde, ambos em Loulé onde dava consultas, e numa agência funerária daquela cidade. Está indiciado pelo crime de corrupção passiva.