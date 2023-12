Médico tem de pagar 138 mil euros pela saída do Exército

Um capitão médico do Exército, que fez o curso de medicina e a especialidade no contingente especial de vagas para militares, pediu abate ao quadro permanente (saída do Exército) dois meses após se ter especializado em medicina física e reabilitação e saiu 5 meses depois (dezembro de 2021). O Exército exigiu-lhe 138 688,94 euros de indemnização compensatória e os tribunais dão razão ao ramo - o médico estava obrigado a cumprir serviço militar pelo período mínimo de dez anos após a especialização, quando este defendeu que o tempo do internato no Serviço Nacional de Saúde deveria ter sido contabilizado.









