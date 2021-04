Já foi operada, e encontra-se numa situação “estável e a recuperar”, a bebé de 19 meses que foi mordida na sexta-feira por um macaco no Zoo Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia. De acordo com fonte do Hospital de S. João, no Porto, onde está internada, a cirurgia de reconstrução correu “muito bem”. Deverá ter alta hospitalar já no início desta semana.









O incidente ocorreu às 11h00 e, no local, os Bombeiros e a GNR de Avintes ainda conseguiram entrar dentro da jaula e recuperar parte do dedo. No hospital, a bebé foi observada por especialistas de Ortopedia, Cirurgia Pediátrica e Cirurgia Plástica. A menina foi mordida quando alimentava o macaco com amendoins.