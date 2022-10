Medidas de coação dos envolvidos na rede de tráfico de droga de 'Xuxas' conhecidas hoje

Prossegue esta sexta-feira, no Campus de Justiça, em Lisboa, o interrogatório dos cinco arguidos presos na operação da Polícia Judiciária ‘Exotic Fruit III’, que desmantelou a rede de tráfico de cocaína do ex-major brasileiro Sérgio Carvalho.O antigo militar e ‘Xuxas’, alcunha de Ruben Oliveira, número 2 da rede, já estão na cadeia. Dércio Oliveira e Ricardo Macedo, irmão e cunhado de ‘Xuxas’, e outros três arguidos, devem conhecer esta sexta-feira as medidas de coação por tráfico agravado, branqueamento e associação criminosa.