Está marcada para esta quarta-feira, três semanas após a operação da PJ, a leitura das medidas de coação dos três detidos por corrupção na Madeira, entre eles Pedro Calado, que entretanto se demitiu da presidência da Câmara do Funchal.Miguel Albuquerque é arguido e demitiu-se da presidência do Governo Regional. Os outros dois arguidos presos são Avelino Farinha, líder do grupo de construção AFA, e Custódio Correia, principal acionista do grupo ligado à Socicorreia.