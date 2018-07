Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Medo cala vítima e safa o agressor

Agrediu mulher e ameaçou a GNR. Vítima ilibou-o. Caso teve lugar em Santa Maria da Feira.

Por Nelson Rodrigues | 11:14

O arguido estava desempregado há quatro anos e, segundo indiciava o processo consultado pelo CM, não se conformava por a mulher ter um trabalho.



Sem nada para fazer e refugiado no álcool, começou a insinuar que ela o traía e, a 13 de agosto de 2017, terá mesmo espancado a companheira, em Arrifana, Santa Maria da Feira. À chegada da GNR, continuou violento e agrediu os dois elementos da patrulha.



"Devem julgar que são uns Rambos e que tenho algum medo de vocês, seus cab...", disse o arguido aos guardas, que o tentavam algemar. Já deitado no chão, e enquanto pontapeava os militares, voltou a ameaçá-los. "Eu vou-vos apanhar sem farda, não me vou esquecer da p... da vossa cara".



Por estes factos foi condenado, pelo Tribunal de Santa Maria da Feira, a um ano e nove meses de prisão, em pena suspensa, devido a dois crimes de injúria e resistência e coação sobre funcionário, assim como por posse de arma ilegal.

Já na parte relativa à violência doméstica, e apesar dos relatos dos vizinhos da família, o silêncio da vítima perante as autoridades e o tribunal levou o procurador a proferir despacho de arquivamento.



No processo era até descrito um taco de madeira artesanal, de 96 centímetros, que o homem teria só para agredir a mulher. Num dos alegados casos de violência, o filho menor de ambos interveio e, na sequência desse momento, fugiu de casa com a mãe, algo que esta nunca confirmou em tribunal.



PORMENORES

Insultada e esbofeteada

Refere o processo, consultado pelo CM, que o taco de madeira artesanal era destinado "a ser empunhado e ampliar o efeito de uma agressão". Nessa parte arquivada é ainda descrito que a mulher seria insultada pelo marido mal chegava do trabalho de empregada de limpeza. Era ainda esbofeteada.



Atira garrafa ao filho

No processo, o Ministério Público admite a existência de mais situações de violência sobre a mulher e o filho. Num dos casos, o arguido era suspeito de discutir com a mulher e atirou uma garrafa de vidro contra as pernas do menino. Factos apenas descritos por vizinhos.