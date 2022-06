A reativação de 21 radares de velocidade nas principais artérias de Lisboa já se fez notar esta quarta-feira, com milhares de condutores a abrandar para níveis muito abaixo do limite devido ao medo das multas. E este foi apenas o primeiro passo do ‘big brother’ das estradas da capital – até ao final deste ano outros 20 radares vão ser acrescentados à lista de forma gradual.









Ver comentários