Megaoperação caça traficantes de droga no Algarve

104 militares da GNR com apoio da PSP fizeram 11 buscas a casas e duas a carros, em Lagoa e Portimão.

Por Ana Palma | 08:33

Eram 06h00 da madrugada de quarta-feira quando o Destacamento Territorial de Silves, com a PSP de Portimão, desencadearam uma megaoperação de combate ao tráfico de droga, no Parchal e Mexilhoeira da Carregação, no concelho de Lagoa, e ainda na cidade de Portimão.



Quatro homens, com idades entre 27 e 49 anos foram detidos e outros sete constituídos arguidos, tendo sido apreendidas mais de 31 mil doses de haxixe - correspondentes a 15 quilos de droga - e alguma cocaína e canábis. "Foi dado cumprimento a 13 mandados de busca - 11 de busca domiciliária e dois em viaturas -, no Parchal, Mexilhoeira da Carregação, no concelho de Lagoa, e na cidade de Portimão", disse esta quinta-feira ao CM o capitão Pedro Fernandes, do Destacamento Territorial de Silves da GNR. Em Portimão foram feitas cinco buscas.



A operação culminou uma investigação do DIAP de Faro, iniciada há mais de um ano. Os suspeitos atuavam sobretudo em Lagoa e Portimão. Presentes a Tribunal, dois ficaram em prisão preventiva. Os outros dois saíram em liberdade, um com proibição de contactos com os outros arguidos.



