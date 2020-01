Megaoperação da ASAE apreende cinco milhões de euros em produtos contrafeitos

Foram necessários sete camiões para transportar os 187 mil produtos contrafeitos apreendidos em dois armazéns de Barcelos e Vila Nova de Famalicão, numa megaoperação da ASAE, terça-feira.O valor dos artigos têxteis, perfumes e sapatilhas, com logótipos de marcas conhecidas, ascende a 4,7 milhões de euros. Foi já instaurado um processo-crime por venda, circulação e ocultação de contrafação. A investigação abrangerá agora branqueamento de capitais e fraude fiscal. Esta foi a maior apreensão da ASAE nos últimos 5 anos.Na fiscalização, designada por Operação Resiliência, os 30 inspetores vigiaram os armazéns durante uma semana, um em Barcelos e outro em Famalicão. Neles encontraram centenas de caixas com sapatilhas e perfumes que ostentavam marcas internacionais, casacos desportivos com logótipos do FC Porto, Benfica, Sporting e Seleção Nacional, além de marroquinaria.Os artigos, provenientes da China e que chegariam a Portugal em camiões TIR através de Espanha, eram escoados para revendedores de Vila do Conde, do Porto e da Póvoa de Lanhoso. Estes vendiam-nos a outras pessoas, que os comercializavam nas redes sociais e em lojas.Na megaoperação foi detido um homem, chinês, que estava ilegal em Portugal. Foi entregue ao SEF e está sujeito a apresentações semanais.Também na terça-feira, a GNR apreendeu 561 artigos contrafeitos, avaliados em 27 mil euros, em três lojas de Paredes. Foram identificados um homem e três mulheres, entre 38 e 50 anos.