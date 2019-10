Megaoperação da Autoridade Tributária fiscalizou 3.700 oficinas a nível nacional

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) efetuou na quinta-feira uma ação de fiscalização a 3.700 oficinas, a nível nacional, com o objetivo de "identificar de situações de incumprimento e apoiar à respetiva regularização".A AT explica em comunicado que tem vindo a desencadear várias ações com o objetivo de "apoiar e promover o cumprimento voluntário das obrigações tributárias, declarativas e de pagamento"."A AT realizou uma ação nacional, de caráter preventivo, que incidiu sobre o controlo dos estabelecimentos onde são exercidas atividades de manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos", refere.Segundo o documento, na operação foram visitadas 3.700 oficinas, tendo estado envolvidos mais de 400 inspetores."Teve como objetivo acompanhar os operadores económicos, no sentido de identificar situações de incumprimento e apoiar à respetiva regularização, com um objetivo pedagógico e dissuasor, alertando para os riscos e os custos associados ao incumprimento", salienta.A AT adianta que estas ações visam "aumentar os níveis de cumprimento voluntário", de modo a garantir uma "justa repartição do esforço fiscal de todos os contribuintes"."Estes sujeitos passivos serão objeto de um rigoroso acompanhamento do seu comportamento declarativo, estando prevista a realização de procedimentos inspetivos subsequentes, nos casos em que forem detetados elevados riscos de incumprimento", acrescenta a Autoridade Tributária e Aduaneira.