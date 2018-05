Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Megaoperação da GNR em Fátima com polícias de Espanha e França

Dispositivo policial da GNR tem 200 militares em cada dia da peregrinação ao Santuário, Polícias espanhóis e franceses ajudam estrangeiros.

Por Isabel Jordão | 12.05.18

Elementos da Guardia Civil espanhola e da Gendarmerie Nationale francesa juntam-se este ano aos militares da GNR para garantir a segurança dos peregrinos e a tranquilidade das celebrações da primeira peregrinação que o Santuário de Fátima acolhe após o centenário das aparições.



O dispositivo policial é constituído por 200 militares em cada dia da peregrinação, com diversas valências e assegurando o patrulhamento de carro, moto, a cavalo e de bicicleta.



"É nossa intenção adotar uma postura de equilíbrio, entre a discrição de procedimentos e a visibilidade apoiante e dissuasora", disse o tenente-coronel Paulo Silvério, comandante Territorial da GNR de Santarém, explicando que a presença de elementos das congéneres espanhola e francesa surge na sequência da "coordenação e cooperação estreita" entre as três forças de segurança. "São uma mais-valia" para auxiliar os peregrinos estrangeiros.



Já quanto a eventuais ameaças à segurança, o tenente-coronel Paulo Silvério, reconhece que "não existem eventos desta magnitude com risco nulo", garante que "a GNR tem o dispositivo policial necessário para fazer face a qualquer tipo de ameaça" e defende que "o nível de ameaça não se agravou".



No que tem a ver com a fluidez do trânsito, a GNR apela aos condutores para procurarem "percursos alternativos" à A1, dando como exemplo as autoestradas 23 e 13, o IC9 e as estradas nacionais 357, 113 e 360.

A Proteção Civil também mobilizou um dispositivo especial para Fátima, para assistência e socorro aos peregrinos, constituído por 850 operacionais das várias corporações de bombeiros, Cruz Vermelha e Corpo Nacional de Escutas.



Um ano depois da visita do Papa Francisco, é esperada uma nova enchente no Santuário de Fátima, havendo cada vez mais peregrinos estrangeiros. A GNR prevê que "o recinto de oração fique completamente lotado". Dos que se deslocam a pé, estão anunciados 35 mil, a maioria do Norte do País. Mas muitos irão de carro, aproveitando a folga do fim de semana.



Escultor do coração gigante reclama 500 mil euros

O escultor Fernando Crespo, autor do coração gigante que foi inaugurado em Fátima no ano passado, reclama 500 mil euros à Câmara de Ourém. "Era uma empresa mecenas que me pagaria, mas o mecenas nunca cumpriu e quando começou a não cumprir eu informei o ex-presidente da câmara", diz. A autarquia pediu um parecer sobre o caso.





"O Lucas é o milagre vivo e as pessoas procuram inspiração"

Há um ano chegava a Fátima, para conhecer o Papa, uma família especial. João Batista e Lucila Yurie, naturais de Juranda, no Paraná, Brasil, são os pais de Lucas, o menino de 10 anos que esteve na origem da canonização dos Pastorinhos Francisco e Jacinta. "Eu cheguei e abracei o Papa", lembra ao CM o menino.



Em 2013, Lucas caiu da janela de casa, de uma altura de quase 10 metros. Quando os médicos julgavam que não teria salvação, o menino recuperou sem qualquer sequela.



"Foi um ano bonito", disse ao CM o pai, João Batista. "Um ano enriquecido, de graça, de testemunho de pessoas que alcançaram milagres como o do Lucas através dos Pastorinhos", conta. A família tem recebido contactos de todo o Mundo. "As pessoas procuram-nos para pedir orações: crianças que vão passar por cirurgias ou pessoas em dificuldades", revela. "Recebemos cartas do Mundo todo, até da Malásia. São culturas e religiões diferentes, mas o caso chegou lá. O Lucas é o milagre vivo e as pessoas procuram inspiração para ultrapassar esses momentos", remata. B.C.F.