Megaoperação da GNR fiscaliza apanha de bivalves e imigrantes ilegais em praia do Samouco

A GNR está esta quarta-feira a realizar uma operação de fiscalização à apanha de bivalves e aos imigrantes ilegais que praticam a atividade na praia do Samouco, em Alcochete, no distrito de Setúbal, informou fonte policial. Na sequência desta operação, uma pessoa foi detida por estar em situação irregular no País.

"Estão a ser fiscalizados e identificados todos os indivíduos que vêm do rio, que têm amêijoas em sua posse e se estão em situação de permanência legal ou ilegal no território", adiantou à Lusa fonte da GNR.

Segundo o responsável, o objetivo da investigação é detetar irregularidades existentes, não só na apanha de bivalves, mas também na exploração de imigrantes ilegais, "algo que é inerente à execução desta atividade".

"Associada à apanha da amêijoa temos várias nacionalidades, daí estarem cá outras entidades que não só a GNR, para fiscalizar e identificar esses indivíduos que estão em situação irregular fruto da apanha da amêijoa", explicou.

De acordo com a GNR, no local estão "centenas de indivíduos", pelo que a operação "vai decorrer durante mais algumas horas".

A investigação foi organizada pela GNR em colaboração com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).