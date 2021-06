Megaoperação da PSP com várias detenções, apreensão de armas, droga e dinheiro na Grande Lisboa

Decorreu durante a manhã desta terça-feira uma megaoperação da PSP com mais de 80 agentes da polícia de várias unidades com várias detenções, apreensão de armas, droga e dinheiro. A informação, avançada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) decorreu desde as 07h00 nos concelhos da Amadora, Lisboa e Cascais.



Com esta operação, pretendeu-se "garantir o cumprimento de 17 mandados de busca, sendo 9 domiciliários, e efetuar a recolha de prova relacionada com a posse, tráfico e mediação de armas.", lê-se na nota enviada por aquela entidade policial.





A 'Operação Story' teve início há cerca de 10 meses, ao ter sido detetada uma publicação num story de uma rede social, onde eram exibidas várias supostas armas de fogo.