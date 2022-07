A PSP está a realizar uma megaoperação no Grande Porto por suspeita de crimes contra o Património.Até ao momento foram detidos 14 suspeitos.As buscas começaram às primeiras horas da manhã e ainda estão a decorrer.Estão a ser realizadas buscas domiciliárias por toda a cidade com a apreensão de objetos como vestuário e eletrodomésticos, assim como droga.A operação conta com um enorme efetivo da divisão de Investigação Criminal e de outras valências da PSP do Porto.