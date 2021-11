Uma operação da Câmara do Seixal, com apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP), está esta terça-feira a encerrar estabelecimentos a funcionar ilegalmente no Bairro da Jamaica, no Seixal.Ao contrário do que otinha vançado anteriormente, a ação não visa a retirada das pessoas que moram há vários anos nas torres ilegais.sabe que no local estão dezenas de operacionais da PSP.Até ao momento, os moradores permanecem calmos face à operação.