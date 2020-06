Megaoperação de buscas no Porto, Lisboa e Algarve no âmbito do Luanda Leaks

Jorge Brito Pereira anunciou em janeiro que saiu da sociedade de advogados Uria Menéndez Proença de Carvalho, suspendeu a atividade profissional como advogado e, como consequência, cessou "o patrocínio jurídico" à empresária angolana Isabel dos Santos.

Uma megaoperação de buscas decorreu esta quarta-feira no âmbito da investigação à empresária angolana Isabel dos Santos. As buscas, presididas pelo juiz Carlos Alexandre, foram realizadas no Porto, Lisboa e Algarve.A casa do antigo advogado de Isabel dos Santos, Jorge Brito Pereira, e o escritório de advogados Uría Menéndez, onde Jorge Brito Pereira trabalhou até final de janeiro, foram alvos das buscas nesta operação, segundo avança a TVI.

"Face às informações publicadas nos últimos dias a propósito dos designados 'Luanda Leaks', sem qualquer admissão de culpa, entendi que, ouvidos alguns dos meus sócios, para não prejudicar o bom nome e a reputação da Uria Menéndez Proença de Carvalho, devia renunciar à minha condição de sócio com efeitos imediatos", dizia à Lusa o advogado, numa resposta por escrito.

De recordar que, de acordo com a investigação, Isabel dos Santos terá montado um esquema de ocultação que lhe permitiu desviar mais de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) para uma empresa sediada no Dubai e que tinha como única acionista declarada Paula Oliveira.

A investigação Luanda Leaks revela ainda que, em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no EuroBic Lisboa, banco de que Isabel dos Santos é a principal acionista, foi esvaziada e ficou com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária da petrolífera angolana.