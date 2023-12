Megaoperação de combate à apanha ilegal de amêijoa no Samouco

A Polícia Marítima, através do comando regional de Lisboa, tem a decorrer desde a madrugada desta segunda-feira uma megaoperação de prevenção criminal na zona da praia do Samouco e espaços marítimos adjacentes. Centenas de pessoas aguardam no local para ser identificadas e procedeu-se à apreensão de viaturas.Esta operação conta com a participação de cerca de 100 agentes, cerca de 15 viaturas, bem como as valências das duas unidades especiais da Polícia Marítima, a unidade de elite desta polícia, o Grupo de Ações Taticas, e a Unidade Central de Investigação Criminal. Esta operação tem como foco garantir a segurança pública dos cidadãos e habitantes locais, bem como a deteção dos cabecilhas das redes de tráfico de pessoas e apanha da amêijoa ilegal no Tejo, que cada vez estão mais violentas, com os apanhadores ilegais de amêijoa como os principais protagonistas.Esta é a segunda grande operação desta polícia neste ano, naquilo tem sido uma das prioridades do seu Comandante-Geral, Vice-Almirante Dores Aresta. Esta operação tem a colaboração dos servicos de informações no que compete à análise de risco operacional.