Megaoperação de fiscalização da ASAE em todo o País

A ASAE está esta quinta-feira a realizar uma operação de fiscalização para o controlo de bens alimentares e não alimentares. Esta ação decorre em todo o País e conta com a intervenção 175 operacionais.No total, os operadores económicos vão ser fiscalizados em 60 locais do País. A operação, que acontece também nas zonas fronteiriças, teve início esta quarta-feira e terá uma duração de 30 horas e termina durante a madrugada desta sexta-feira.Em Lisboa, por exemplo, no acesso à Ponte 25 de Abril, em Almada, esta operação já teve início. Pedro Portugal Gaspar, inspetor-geral da ASAE presente no local, explicou àque "esta operação é feita com alguma regularidade com o objetivo, em termos estratégicos, de verificar as condições do comprimento normativo na matéria do transporte"."Produtos alimentares e não alimentares serão fiscalizados" a fim de verificar todas as condições de transporte desses produtos. "É um controlo estratégico", explicou Pedro Portugal Gaspar. O inspetor-geral reconheceu que o transporte de bens alimentares "merece uma atenção redobrada, sobretudo para verificar as condições de frio e higiene".À agência Lusa, o inspetor-geral da ASAE disse que até às 08h00 desta quinta-feira tinham sido fiscalizados mais de 200 operadores e reportada uma única contraordenação, por causa de um aparelho de medição de temperatura."Estão mais de 200 operadores fiscalizados e só foi reportada uma contraordenação por um problema metrológico [aparelho para medir temperatura não estava calibrado], o que é um excelente nível de cumprimento", afirmou."Por simbolismo [esta operação] começa pelas fronteiras. É como imaginar um circuito de entrada de bens no país e a sua circulação com vista ao abastecimento das cidades", disse o responsável, frisando que "é mais fácil detetar uma grande quantidade eventualmente com alguma anomalia no transporte do que depois, no mercado".O objetivo desta operação, realizada em articulação com as forças de segurança, é "reforçar o consumidor, subindo na cadeia a montante, pois o transporte é o que está entre a armazenagem e a chegada ao retalho final e ponto de contacto com o consumidor", acrescentou Pedro Portugal Gaspar, que reconhece que, da experiência de anos anteriores, "o transporte tem um nível de cumprimento bastante aceitável"."Naturalmente, fazemos estas intervenções espaçadamente, mas mantendo sempre a intervenção neste setor, pela importância estratégica que tem. (...) E claro que se deve sempre fiscalizar nas várias fases da cadeia", afirmou.