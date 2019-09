Megaoperação procura jovem triatleta de 23 anos no rio Minho

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Rafael Sá, de 23 anos, era um apaixonado pelo desporto. No domingo, decidiu aventurar-se, pela primeira vez, numa prova de triatlo. O percurso, que unia os concelhos de Tomiño, na Galiza (Espanha) e Vila Nova de Cerveira, apaixonou o jovem de Barcelos.O atleta afogou-se no início da prova de natação, ainda não estavam cumpridos 200 dos 750 metros do percurso. Desapareceu às 15h30 e esta segunda-feira, ao fecho desta edição,... < br />