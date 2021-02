Meia tonelada de cocaína estava escondida na fuselagem de avião com destino a Portugal, diz proprietário

A Omni, empresa portuguesa a quem foi alugado o Falcon 900B que foi intercetado pela Polícia Federal em Salvador, na Baía, com 500 kg de cocaína com destino a Portugal, explica que a droga detetada por técnicos após avaria quando a aeronave se preparava para regressar a Tires, Cascais, estava dissimulada na fuselagem do avião.Em comunicado enviado ao CM, a Omni diz que foi detetado um problema técnico durante a aproximação a Salvador. "Esta situação ocasionou anecessidade de intervenção de manutenção no avião, tendo sido prontamente solicitada pelo Comandante do voo à Dassault (fabricante do avião), em São Paulo", explica a empresa.Na avaliação da avaria, houve necessidade de abrir um painel da aeronave que deixou a descoberto um "volume afixado à estrutura interna do avião", altura em que o comandante do voo terá pedido intervenção da Polícia Federal."A tripulação do voo regressou a Portugal há vários dias atrás", termina o comunicado.