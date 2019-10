Meia tonelada de droga apreendida a rede internacional desmantelada em operação conjunta de cinco países

Uma organização internacional que introduzia cocaína no continente europeu foi desmantelada numa operação conjunta de autoridades policiais de cinco países, que apreenderam meia tonelada de cocaína, informou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).De acordo com um comunicado da PJ, a "Operação 26KEARNEY", de combate ao tráfico de estupefacientes por via marítima, juntou a Polícia Judiciária e autoridades policiais de Espanha, Holanda, Estónia e Brasil.A operação teve ainda o apoio e coordenação do "Maritime Analisys and Operations Centre -- Narcotics (MAOC-N)" da EUROPOL.A droga apreendida era transportada num veleiro de recreio.A PJ remeteu mais explicações para quarta-feira.