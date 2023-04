Meio milhão de euros levado do cofre de magistrada

Os assaltantes aproveitaram o facto de a magistrada do Ministério Público e do marido, Avelino Pinheiro, provedor da Misericórdia de Vizela, estarem de férias para lhes assaltarem duas vezes a casa situada na freguesia de Tabuadelo, em Guimarães. Os ladrões conseguiram levar vários bens de valor, avaliados em mais de meio milhão de euros. A GNR esteve no local e investiga o caso.









O primeiro assalto terá ocorrido há menos de uma semana, quando o casal já se encontrava de férias. Nessa altura, os assaltantes entraram na habitação, mas não conseguiram arrombar um cofre onde se encontravam peças de valor. Foi por isso que voltaram ao local do crime. De quinta para sexta-feira, invadiram a casa já com o material que os ia ajudar a arrombar o cofre. Apoderaram-se de peças em ouro, relógios, dinheiro e outros bens. Depois fugiram do local e estão em parte incerta. Estima-se que no total o assalto tenha rendido cerca de meio milhão de euros, mas nesta altura ainda se faz o levantamento daquilo que foi levado para se chegar ao valor total.

O alerta à GNR foi dado na sexta-feira por pessoas que trabalham na vivenda e se aperceberam do ataque.



Férias fora do País



A magistrada e o marido estão a passar férias fora do País. Só quando regressarem poderão dizer ao certo os bens que foram levados.





Habitação isolada







Leia também Assalto a casa do Provedor da Misericórdia de Vizela rende 500 mil euros O terreno onde fica a habitação do casal é bastante grande e rodeado por floresta. As casas mais próximas ficam a cerca de 130 metros.

Gnr investiga caso



Tudo indica que o assalto foi cometido por duas pessoas que tinham estudado o local antes de realizarem o assalto milionário.