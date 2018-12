Homem detido por desviar meio milhão de euros em remédios de hospital

Suspeito de 28 anos foi detido por tráfico de estupefacientes, tráfico de substâncias e branqueamento.

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), da Polícia Judiciária, desmantelou um esquema criminoso que desviava de um hospital do Serviço Nacional de Saúde medicamentos, nomeadamente hormonas de crescimento e opioides (que têm ópio na sua constituição), foi anunciado esta quarta-feira.



Foi detido um homem de 28 anos por tráfico de estupefacientes, tráfico de substâncias e branqueamento. Outras seis pessoas foram constituídas arguidas pelos mesmos crimes e ainda por peculato (funcionários públicos que desviam valores ou materiais).

De acordo com a UNCC, o inquérito, que é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, investiga fraudes ao Serviço Nacional de Saúde e já apurou um prejuízo ao Estado de meio milhão de euros, estimando-se que o total "ultrapasse largamente este valor".

Na operação foram realizadas sete buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias e apreendida "diversa documentação e material relacionado com a atividade criminosa em investigação". A PJ refere que a investigação contou com a colaboração do Ministério da Saúde.

"A investigação prossegue no sentido de determinar, com rigor, todas as condutas criminosas e o seu alcance, bem como apurar o total do prejuízo causado ao Estado Português através do desvio de medicamentos", refere a PJ.