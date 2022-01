Meio milhar de militares ajuda nos rastreios à Covid-19

As Forças Armadas têm nesta quarta-feira 447 militares a realizar rastreio de contactos e inquéritos epidemiológicos em apoio ao Ministério da Saúde, no âmbito do combate à pandemia da Covid-19.

De acordo com o Estado-Maior-General das Forças Armadas, estes militares da Marinha, Exército e Força Aérea, divididos por 28 equipas, estão a operar em apoio às Administrações Regionais de Saúde (ARS) do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, e às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, "na realização de contactos prévios, inquéritos epidemiológicos e agendamento de vacinas".

"Depois de uma formação ministrada pelas Administrações Regionais de Saúde, as equipas realizam, diariamente, o contacto com os casos confirmados, e identificam os casos de risco com a maior brevidade, evitando cadeias de contágio", descreve o EMGFA.

Desde novembro de 2020, as equipas de rastreio das Forças Armadas realizaram 556 690 contactos prévios e 342 243 inquéritos epidemiológicos, e desde março de 2021, 359 723 agendamentos de vacinas.