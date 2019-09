Meios de combate a incêndios reduzidos a partir de segunda-feira

A época de fogos considerada mais crítica termina esta segunda-feira, com uma redução de meios na primeira metade do mês de outubro, que será maior a partir do dia 15.O dispositivo da primeira quinzena de outubro integra até 9279 elementos (foram 11492 de julho a setembro) e até 1972 veículos (2493) e 60 meios aéreos. Já de 15 a 31 de outubro, os meios aéreos passam a 39, embora a avaliação do perigo possa determinar o empenhamento de outros meios.Nos dois últimos meses do ano, em que a mobilização é a mais baixa, os meios aéreos permanentes passam a dezassete.