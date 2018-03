Melhor ferida com gravidade em despiste na A44

Acidente ocorreu em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia.

Por Aureliana Gomes | 10:43

Uma mulher, de 35 anos, ficou gravemente ferida, esta madrugada, na sequência de um despiste na A44, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia.



O acidente aconteceu cerca das 3h30 ao quilómetro 4,1, no sentido Norte/Sul. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Coimbrões com duas ambulâncias e um carro de desencarceramento e também os Sapadores de Vila Nova de Gaia.



A mulher foi transportada para o Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia. Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro.