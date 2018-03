Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Membro de gang ameaça GNR de morte

Grupo roubou relógios e joalharia de várias habitações em Faro.

Por Tiago Griff | 09:06

"Filhos da p***. Vou matá-los a todos quando sair daqui". Esta frase foi proferida várias vezes por um dos cinco membros de um gang de chilenos e argentinos - que está a ser julgado por assaltos feitos a casas, em Faro, entre o final de 2016 e o início de 2017 - contra os militares do Destacamento de Intervenção da GNR que os transportaram para o Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, na altura das detenções, em janeiro de 2017.



"Ao mesmo tempo que dizia isso, fazia gestos de metralhadora com as mãos e o som de tiros com a boca", garantiram os seis militares da GNR, que, durante esta quarta-feira, foram ouvidos pelo coletivo de juízes no Tribunal de Faro, na condição de testemunhas.



Este grupo, detido pela GNR de Almancil, com idades compreendidas entre os 23 e 41 anos, estava a residir em Lisboa e veio ao Algarve especialmente para concretizar os ataques às habitações. Conseguiram roubar 70 peças de joalharia e 45 relógios, bem como vários aparelhos informáticos.



Foram apanhados após o assalto a uma das habitações, cujo alarme disparou, e acabaram por ser vistos a fugir pelos proprietários da casa.



PORMENORES

Três células de assaltantes

O gang era uma das três células dedicadas a assaltos de casas milionárias que foram desmanteladas no início de 2017. Os detidos pertencentes às outras duas foram apanhados no Porto e em Cascais.



Casas milionárias

Uma das células é suspeita de assaltar a casa do médico Fernando Póvoas, na Maia, e do comendador António Rodrigues, em Oliveira de Azeméis, de onde foram levados dez milhões de euros em joias. Têm ligações a Espanha, onde terão assaltado também a casa de Luís Figo.