Membro do supergang do Norte 'barrado' à porta do tribunal

Isac Maia, de 20 anos, é um dos elementos do supergang do Norte que está este sábado a ser ouvido em tribunal para que conheça as medidas de coação. No entanto, o insólito aconteceu antes de entrar em tribunal.O jovem foi 'barrado' à chegada ao tribunal uma vez que as portas se encontravam fechadas. Isac teve de esperar cerca de cinco minutos acompanhado pela polícia para poder entrar e assim ser ouvido pelo juiz de instrução do tribunal de Guimarães.Isac sofreu algumas escoriações após o supergang do Norte ser travado a tiro e foi logo detido.O grupo assaltava há cerca de um mês bombas de gasolina, cafés e fazia carjacking espalhando o terror no grande Porto e no Minho. Em apenas três horas, o gang chegou a realizar 15 assaltos à mão armada, oito dos quais carjackings, roubando gasolineiras e carros topo de gama, surpreendendo os condutores ao volante. Um deles foi mesmo baleado.