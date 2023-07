Ana Sofia foi uma das duas portuguesas que viveram na seita do ‘Reino do Pineal’, em Oliveira do Hospital, onde esteve durante nove meses, até 2021.



Ao CM revela que quando decidiu mudar-se para Seixo da Beira foi aliciada com a ideia de comunidade, mas rapidamente foi alvo de manipulações e jogos psicológicos.









