Memorial dos Mártires do Movimento da Língua Materna Bangla no Porto foi vandalizado

O Memorial dos Mártires do Movimento da Língua Materna Bangla, junto à Sé do Porto, foi vandalizado, esta tarde de quarta-feira. A comunidade Bangladesh do Porto considera tratar-se de um ato de racismo.Na sua rede social de Facebook, o presidente da Associação da comunidade, Alam Kazol, publicou as fotos de como ficou o memorial, acompanhadas da frase "lamento o que aconteceu no Porto". A publicação tornou-se viral e são muitos os comentários a repudiar o ato. "É um ano condenável", "muito triste", "quebrou o nosso orgulho" são apenas alguns dos comentários à publicação de Alam Kazol.O caso foi reportado à PSP que está agora a investigar se de facto existiram ou não motivações raciais. Durante a tarde foram vários os membros da comunidade do Bangladesh do Porto que se juntaram no Memorial, lamentando a situação.Recorde-se que o Memorial é uma homenagem aos bengalis que em 1952 foram mortos por forças do Paquistão. Foi inaugurado em 2016.