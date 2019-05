Menina atropelada a sair de casa em Tomar

Uma menina de nove anos sofreu esta quinta-feira ferimentos graves ao ser atropelada por um carro, quando estava a sair de casa, em Carvalhal Grande, nos arredores da cidade de Tomar.O atropelamento ocorreu pelas 07h30, tendo a menina sido socorrida por equipas dos bombeiros e do INEM e depois transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, dada a gravidade dos ferimentos.O pai e a irmã de 13 anos viram o acidente e foram apoiados no local por psicólogos do INEM.A condutora do carro e os dois passageiros que iam com ela também foram assistidos.