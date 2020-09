A Polícia Judiciária de Lisboa já desvendou os contornos do caso do feto que, a 31 de agosto último, foi encontrado por operários na floreira de um apartamento em Torres Vedras.Os investigadores da secção de homicídios concluíram que foi uma menina de 15 anos grávida a fazer o parto sozinha, antes do fim da gestação. Sem alertar os pais, que não terão sabido da gravidez, a menor escondeu o feto entre 24 a 48 horas no roupeiro do quarto.A PJ também já tem pistas sobre o homem que engravidou a rapariga, faltando apenas a conclusão de testes de ADN para o identificar formalmente. O caso foi comunicado ao tribunal de família e menores de Torres Vedras, já que a jovem é inimputável por força da idade. Incorre, por decisão judicial, em internamento num colégio de reinserção. Continua a viver com os pais.