Menina de 10 anos em estado grave após ser atropelada por trator em Óbidos

Uma menina de 10 anos foi atropelada, esta quinta-feira, por um trator na aldeia do Carregal, em Óbidos. A vítima ficou em estado grave, mas segundo os familiares, não corre risco de vida.Segundo apurou o, a menina atravessava a passadeira de bicicleta quando foi colhida pelo trator. O condutor tinha cerca de 70 anos.O veículo embateu ainda contra o muro de uma casa e as circunstâncias do acidente estão a ser apuradas pela GNR.O alerta foi dado às 18h12.No local estiveram 12 operacionais apoiados por cinco viaturas.