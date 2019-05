Menina de 10 anos morre em bagageira durante festejos do título

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma menina de 10 anos morreu este sábado de madrugada em Manique, Cascais, quando seguia na bagageira do carro da mãe, com outra criança, no regresso a casa após os festejos da vitória do Benfica.Um carro que vinha de frente chocou com a viatura em que estava Mariana Rosário, provocando o capotamento do carro da menina. O acidente causou mais sete feridos. A mãe de Mariana acusou uma taxa de álcool de 0,50 g/l e seguia em sentido ... < br />