Menina de 11 anos aliciada na Internet já está em casa dos pais

A menina de 11 anos que estava desaparecida desde a tarde de quinta-feira foi encontrada este sábado e já está em casa, junto dos pais, apurou ojunto de fontes familiares.O alerta para o desaparecimento tinha sido dado pela mãe, que reside em Vila Franca de Xira, à PSP. Foram lançados vários apelos nas redes sociais e a foto da criança replicada. O caso transitou para a alçada da PJ. E, ao fim de dois dias, foi resolvido.Este sábado à noite, desconheciam-se ainda as circunstâncias em que a menina foi encontrada e quais os contornos que levaram ao seu desaparecimento. Sabe-se apenas que a menor terá saído de casa às 16h30 de quinta-feira, informando a mãe que ia a casa de uma amiga.Passado dois dias desde o desaparecimento, e ainda antes de a menina ter sido encontrada, os familiares suspeitavam de que pudesse ter sido aliciada por alguém que conheceu através das redes sociais.O pai, que estava emigrado na Alemanha, regressou de imediato a Portugal e terá, já este sábado, prestado declarações na Polícia Judiciária, tal como a mãe da menina.O computador da menor também já estará nas mãos dos investigadores. A análise ao aparelho será fundamental para perceber o que levou a jovem a desaparecer durante dois dias e se, efetivamente, foi aliciada por alguém.A menina não levou chaves de casa nem dinheiro, mas tinha consigo o telemóvel, sem o cartão SIM. Vestia uma camisola cor-de-rosa e calções de ganga. Foi vista na estação da CP de Vila Franca de Xira na quinta-feira, às 19h00.Amigos e colegas não tinham, na altura, nenhuma informação sobre o local onde pudesse ter ido e a família fez vários apelos para a encontrar. Descrevem a criança como uma "menina exemplar e tímida" e estranham que tenha entrado num comboio sozinha.A Polícia Judiciária apela aos pais para controlarem o tempo que os filhos passam na internet e para os avisarem sobre os perigos de se exporem online. Pede ainda aos pais para questionarem as crianças sobre os amigos virtuais. E para controlarem as compras online.A GNR também tem conselhos sobre a utilização da internet dirigidos às crianças. Alerta, por exemplo, para os menores não disponibilizarem dados pessoais, para não marcarem encontros com amigos virtuais e não dizerem a morada. Avisa que as pessoas online nem sempre são o que parecem.