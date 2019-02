Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Menina de 11 anos denuncia o pai por ameaçar matar a mãe em Mafra

Suspeito mostrou à filha uma pistola que foi apreendida pelas autoridades.

Por M.C. | 12.02.19

A GNR de Lisboa, através da unidade especializada na investigação de violência doméstica, prendeu um homem, de 51 anos, divorciado, que durante um fim de semana passado com a filha, de 11, lhe mostrou uma pistola, e disse que a iria usar para matar a mãe e o irmão. A menor contou à mãe e o homem foi detido.



A operação ocorreu pelas 07h00 desta segunda-feira, em Arroeiras, Mafra. Foi apreendida a pistola, calibre 6,35 mm, que o suspeito mostrou à filha.



Os militares do Núcleo de Investigação a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Lisboa apreenderam ainda ao agressor um sabre com 50 centímetros de lâmina e 14 cartuchos.



Presente a um juiz de instrução criminal no Tribunal de Sintra, o homem ficou em prisão preventiva.