Menina de 11 anos violada por colegas menores em Santarém

Uma criança de 11 anos terá sido atacada sexualmente por um grupo de colegas de escola também menores de idade, em Santarém, apurou o Correio da Manhã.Segundo a queixa apresentada pela mãe da menina, à Polícia de Segurança Pública, tudo aconteceu no sábado passado, quando os menores marcaram um encontro fora do contexto escolar. A rapariga foi ter com os rapazes, que frequentam a mesma escola, e acabou violada.Os agressores têm entre os 11 e os 13 anos, de acordo com a denúncia apresentada. A menina mudou de comportamento em casa e foi esse o sinal de alarme que fez a mãe suspeitar que algo se teria passado. Depois da insistência da progenitora para conhecer as causas da mudança de atitude, a menor acabou por confessar ter sido vítima de agressões sexuais por parte dos colegas menores.Depois da queixa formalizada junto da PSP, foram realizados exames de perícia médica que vão ser cruciais para o processo. A Polícia Judiciária está agora a investigar o caso.Por serem menores, os agressores podem vir a ser sujeitos a uma medida tutelar educativa, como internamento num centro.