Menina de 12 anos abandonada pela mãe foi abusada pelo avô

A menina foi, juntamente com os dois irmãos, abandonada pela mãe. Ficou, desde então, entregue aos cuidados dos avós paternos, residentes em Vila Nova de Famalicão.Os abusos começaram precisamente nessa altura e duraram cerca de dois anos. A menor, esta quarta-feira com 12 anos, era alvo de repetidos atos sexuais por parte do avô. Recentemente, a vítima confessou tudo ao irmão mais velho, que denunciou o familiar. O reformado, de 61 anos, foi agora detido pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto.O homem foi esta terça-feira presente a um juiz de instrução criminal e saiu em liberdade. Ficou, no entanto, proibido de contactar a vítima e não pode, por isso, regressar para a casa onde vivia com a mulher e os três netos. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens foi também já alertada para este caso e, ao que oapurou, deverá agora abrir um novo processo relativo à guarda dos três irmãos. O pai está já também a acompanhar toda esta situação de perto.Em comunicado, a Polícia Judiciária do Porto adianta que os crimes começaram mais concretamente em setembro de 2017 e terminaram em junho deste ano. A intervenção do irmão mais velho - que terá cerca de 15 anos - foi fundamental. Só nesse momento é que as autoridades tiveram conhecimento dos abusos sexuais de que a menor era vítima.O reformado - que se encontra indiciado por um crime de abuso sexual de crianças - aproveitaria os momentos a sós com a neta para atacar.