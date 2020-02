Menina de 12 anos denuncia na escola abusos do padrasto

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A menina, agora com 12 anos, não aguentou mais o terror em que vivia e contou à professora os abusos a que era sujeita por parte do padrasto. A docente contactou a PJ da Guarda, que depressa identificou e deteve o predador sexual, de 31 anos, na tarde de domingo, em Celorico da Beira.Os inspetores descobriram que o pedófilo também abusou da própria filha, de apenas 8 anos. Esta segunda-feira, foi presente a um juiz no Tribunal de Celorico da Beira e ...