Menina de 12 anos em estado grave após ser atropelada na passadeira em Barcelos

Uma menina de 12 anos está em estado grave, no hospital de São João, no Porto, depois de ter sido colhida numa passadeira, na rua da Olivença, em Barcelos.O acidente aconteceu pelas 18h50 e para o local foram mobilizados os bombeiros de Barcelos e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital da cidade.A vítima foi transportada para o Hospital local, com suspeitas de ter sofrido um traumatismo craniano grave. Foi depois Transferida para o hospital de São João no Porto, por uma ambulância de cuidados intensivos pediátricos do hospital de São João.