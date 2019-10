Uma menina de 12 anos, natural do Bangladesh, foi abusada sexualmente e sequestrada durante três dias por um homem de 20 anos, da mesma nacionalidade, que conheceu nas redes sociais, em Lisboa.O violador foi detido pela PJ e já está em prisão preventiva, pelos crimes de abuso sexual de crianças, sequestro e perseguição. O homem fez várias "abordagens insistentes".A vítima chegou a estar "fechada num quarto e privada do contacto com a família durante 3 dias", afirma o Ministério Público.