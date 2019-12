Menina de 13 anos violada pelo namorado da meia-irmã

Uma menina de 13 anos foi violada e ameaçada para não contar nada durante mais de um ano pelo namorado da meia-irmã. O homem, de 39 anos, foi agora preso pela Polícia Judiciária de Setúbal.Segundo oapurou, em setembro de 2018, o predador, que conhecia a vítima desde os nove anos pois era visita habitual na casa da família, ofereceu boleia à menina, que aceitou sem pensar no inferno que iria viver. Em vez de a deixar em casa, na zona de Azeitão, o homem conduziu até uma zona de mato, onde parou o carro e trancou as portas, impedindo qualquer fuga. A seguir, violou-a.Antes de a deixar em casa, ameaçou a menina, fazendo-a crer que ninguém iria acreditar. E durante um ano manteve a intimidação sobre a vítima, que só em outubro deste ano relatou a um amigo próximo o que tinha acontecido. Foi este jovem que, depois, denunciou a situação à família, que por sua vez alertou a Polícia Judiciária.Em pouco mais de um mês, os inspetores reuniram prova suficiente, o que permitiu avançar agora para a detenção. O suspeito, empregado de hotelaria, é hoje presente a juiz no Tribunal de Setúbal.