Menina de 13 anos violada por vizinho e ‘namorado’

Dois homens, um português de 40 anos e um estrangeiro de 32, foram detidos pela PJ de Lisboa por terem abusado sexualmente da mesma menor, de 13 anos, em Odivelas.Os crimes foram iniciados pelo detido mais velho. Vizinho da menina e do pai, imigrantes da Europa de Leste, o homem começou a tomar conta da menor nas ausências do progenitor. Entre 2018 e 2019, o predador violou várias vezes a vítima, até que no final do ano passado esta disse ao pai já não querer ir para casa do criminoso.O imigrante passou a deixá-la com uma amiga e foi aí, no final de 2019, que a menina conheceu o predador mais novo.Dizendo que tinha 21 anos, o violador criou um relacionamento de namoro com a menor e violou-a. Os dois homens foram presos na quarta-feira e já estão em prisão preventiva.