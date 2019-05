Menina de 15 anos morre ao atravessar linha de comboio

Uma jovem de 15 anos morreu colhida por um comboio urbano, na tarde de sexta-feira, quando passava a linha no apeadeiro de Campo, em Valongo. Ao que tudo indica, Daniela Soraia dirigia-se para casa quando foi trucidada pela composição, que não fazia paragem naquele local e que seguia do Porto em direção a Paredes.



O alerta foi dado às 16h00 e ao local acorreram os Bombeiros de Valongo e elementos da GNR de Campo. As autoridades dizem que na origem do atropelamento poderá ter estado uma desatenção por parte da jovem. A circulação na linha esteve congestionada durante duas horas.

