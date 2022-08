Uma menina de dois anos ficou ferida, esta segunda-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros na Estrada Nacional 202, em São Pedro, Monção.Depois de socorrida no local, a criança foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo com ferimentos leves.Na ocorrência estiveram os Bombeiros Voluntários de Monção e a GNR de Monção.