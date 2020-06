Uma bebé de 3 anos ficou este domingo ferida no despiste do carro em que seguia com os avós. O acidente ocorreu numa estrada de terra batida, perpendicular à Reta do Cabo, em Vila Franca de Xira.Ao que oapurou, o alerta para os bombeiros foi dado pelas 07h18, na Estrada de Ponte da Erva, junto à Reta do Cabo. Foi o casal, ambos na casa dos 60 anos, quem reportou o despiste.Ambos disseram aos bombeiros não precisar de hospitalização. A neta foi receber tratamento, por precaução.