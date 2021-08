Uma menina de cinco anos ficou ferida, ao início da noite desta segunda-feira, na sequência de um atropelamento na rua do Souto, em São Pedro d'Arcos, Ponte de Lima.A criança foi assistida no local pelos Bombeiros de Ponte de Lima e pelo INEM e transportada para o Hospital de Braga com ferimentos considerados ligeiros.A GNR também esteve no local e tomou conta da ocorrência. O alerta foi dado às 18h53.